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Сегодня Кабинет избирателя не работает по техническим причинам

Сегодня Кабинет избирателя не работает по техническим причинам

КИЕВ. 25 марта. УНН. По техническим причинам, которые вызванны перегрузкой системы, Кабинет избирателей временно не работает. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

"Большая нагрузка, поэтому он перегружен, немного надо подождать - он заработает", - отметили в пресс-службе ЦИК.

При этом в ЦИК добавили, что перегрузка вызвана большим количеством заходов в систему.

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Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени по выборам президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе, полученные от Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, сайт, Президент
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