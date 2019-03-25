В Госспецсвязи заявили, что у них достаточно людей для транспортировки избирательных бюллетеней

КИЕВ. 25 марта. УНН. Количество людей и транспортных средств для транспортировки отправлений с избирательными бюллетенями является достаточным, а их количество будут определять отдельно для каждого отправления. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины в ответ на запрос УНН.

"Для транспортировки отправлений с избирательными бюллетенями Государственное предприятие специальной связи имеет достаточные человеческие ресурсы и соответствующие транспортные средства, количество которых будет определяться отдельно для каждого отправления с целью обеспечения его сохранности, охраны и своевременной доставки", - говорится в ответе на запрос.



В ведомстве отмечают, что будут сотрудничать с подразделениями Нацполиции и при необходимости обращаться к ним.



К слову, по распоряжению ЦИК от 18 февраля этого года была создана рабочая группа по обеспечению надежного и безопасного функционирования Единой информационно - аналитической системы "Выборы" при организации подготовки и проведения очередных выборов президента Украины.



В ответе указано, что Государственное предприятие специальной связи избрано Центральной избирательной комиссией по результатам проведенного тендера на услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию, связанную с выборами президента Украины 31 марта 2019 года.



Между ЦИК и Госспецсвязи уже заключен договор на доставку документов в окружные избирательные комиссии и в обратном направлении.



Как сообщал УНН, ЦИК передала бюллетени на заграничные участки.



Ранее УНН сообщал, ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на полярной станции Украины.