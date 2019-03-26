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К ПЦУ перешло почти 500 приходов

К ПЦУ перешло почти 500 приходов

КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Православную церковь Украины перешло 496 приходских храмов и два кафедральные соборы УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

По данным карты, 24 марта, в ПЦУ перешло 5 приходов: Свято-Преображенская церковь с. Кураш в Ровенской области; Свято-Иулианивська церковь с. Соломиевка в Ровенской области; Церковь Святой Тамары с. Тамарино в Николаевской области; Церковь Св. Вмч. Димитрия с. Пилиповичи в Киевской области; Свято-Николаевская церковь с. Переспа в Волынской области; Церковь Святого Феодосия Черниговского с. Мизяков в Винницкой области.

Напомним, суббота, 30 марта, объявлена национальным днем молитвы и поста в намерении выборов президента Украины.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе количество приходов, которые перешли к ПЦУ, составляло 488.

Источник: УНН
Теги: церковь, Автокефалия, Томос, ПЦУ
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