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В ПЦУ пока не поднимают вопрос канонизации

В ПЦУ пока не поднимают вопрос канонизации

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Православной церкви Украины пока не поднимают вопрос занесения людей к лику святых. Всех, кого считали нужным, уже канонизировали. Так сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), передает УНН.

"Все тех кого считали необходимым канонизировать, все процессы уже были завершены. Пока вопрос канонизации новых (людей - ред.) никем не поднимался. Когда будет нарушаться, то будет происходить канонизация в соответствующем церковных традиций порядке", - рассказал архиепископ.

Напомним, последний раз к лику святых было причислено князя Аскольда, князя Владимира Васильковича и мученика Даниила Братковского на Поместном Соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата в июне 2013 года.

Как сообщал УНН, в сентябре 2016 Ватикан канонизировал мать Терезу.

Ранее УНН сообщал, архиепископ рассказывал, что войти в Пасхальный пост никогда не поздно.

Источник: УНН
Теги: Автокефалия, Томос, ПЦУ
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