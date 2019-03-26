Стала известна позиция Украины относительно Голанских высот

КИЕВ. 26 марта. УНН. В вопросе Голанских высот Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решение Совета Безопасности ООН. Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, приняла соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967, № 465 от 1980, № 497 от 1981 года", - говорится в ответе.

В министерстве отметили, что Украина продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов безопасности Израиля.

"В Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, которая состоялась в последние сутки в результате обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта т.г., о чем сообщалось в СМИ. Направленные против Израиля акты террора со стороны движения ХАМАС, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданского населения, считаем абсолютно неприемлемыми. Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта", - подчеркнули в министерстве.

Дипломаты добавили, что считают, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряжения и обеспечение того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Саудовская Аравия осудила признание президентом США аннексии Израилем Голанских высот в 1981 году, а руководство Ирака считает такое решение Трампа нарушением международного права.

Ранее во вторник в МИД Канады заявили, что страна не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами.