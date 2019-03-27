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На КПВВ в Крыму ожидают искусственные очереди для недопуска местных жителей к участию в выборах

На КПВВ в Крыму ожидают искусственные очереди для недопуска местных жителей к участию в выборах

КИЕВ. 27 марта. УНН. На административной границе с оккупированным Крымом ожидают искусственные очереди, созданные оккупационными властями, для предотвращения местым жителям голосовать на выборах президента. Об этом журналисту УНН сообщила правозащитница Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Дарья Свиридова.

"К сожалению, от оккупационной власти можно ожидать определенных действий по препятствию (избирателям - ред.) голосованию, например, создание искусственных очередей на КПВВ, задержек в прохождении паспортного контроля и любыми другими путями", - отметила Свиридова.

Она напомнила выборы президента в 2014 году, когда оккупационные власти искусственно создали на КПВВ серьезные очереди и заторы.

"Мы можем предположить, что одной из причин, а возможно и основной причиной, были попытки создать препятствия лицам, которые хотели выехать в Херсон или другие области для того, чтобы реализовать свое право (голоса - ред.)", - добавила Свиридова.

Напомним, в Крыму место голосования изменили около 5000 человек.

Источник: УНН
Теги: выборы, Крым, голосование, Президент, КПВВ, очереди
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