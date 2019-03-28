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Фармацевт объяснила, почему "сетевики" критикуют "аптечный закон"

Фармацевт объяснила, почему "сетевики" критикуют "аптечный закон"

КИЕВ. 28 марта. УНН. Народные депутаты пытаются урегулировать аптечный рынок путем принятия законопроекта №8591-д. Документ имеет целью уменьшение цен на лекарства и уничтожение монополии "сетевиков". Но последние блокируют принятие проекта ЗУ, потому что не хотят потерять миллиардные заработки. Об этом в комментарии УНН рассказала фармацевт, глава общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.

"Вполне понятно, почему сетевые аптеки не устраивает законопроект. У них цель одна - торговать. Они не хотят лечить людей, оказывать фармацевтические услуги, выполнять протоколы провизоров и фармацевтов. У них условия работы таковы, что у фармацевта стоит план - за лекарственные средства владелец аптечной сети получает наибольший процент "отката". Из этих "откатов" не платятся налоги, а это - сотни миллиардов долларов, потому что 30-40% откатов по маркетинговым договорам заложено в цену лекарственных средств", - пояснила она.

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Законопроект устанавливает четкие требования к аптекам, продолжила Прудникова. Документ не ограничивает количество аптек в селах, как пытаются убедить "сетевики", добавила эксперт.

"В законопроекте четко прописано, что расстояние между аптеками должно быть 300 метров, но это касается городов, а не сел. Поэтому не надо говорить, что после принятия документа из сел исчезнут аптеки.

Во-вторых, я не понимаю, почему "сетевики" манипулируют этой нормой? Им села ни к чему - они туда продавать лекарства не пойдут", - говорит она.

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Эксперт также положительно оценила норму проекта ЗУ, которая стимулирует открытие новых аптек, где производят лекарства.

"Законопроект хорошо доработали - предложили 15 аптек тем, кто открывает аптеку по производству лекарств. Это же хорошая мотивация.

Второе - согласно документу, 51% собственности аптеки должен принадлежать провизорам и фармацевтам. Тоже хорошая норма, потому что люди будут выполнять возложенные на них обязанности и получать за это деньги. Но сетевым аптекам и это не нравится - конечно, кто захочет иметь в совладельцах провизоров и фармацевтов", - резюмировала Прудникова.

Как писал УНН, экспансия сетевиков уничтожила сельские аптеки в Литве.

Чтобы не допустить подобного сценария в Украине, парламентарии и предлагают проголосовать за законопроект № 8591-д.
Документ, среди прочего, предлагает значительные ограничения для сетевиков, которые не противоречат практике ЕС.

Полную поддержку документа выразили фармацевты и провизоры, представляющие малый и средний аптечный бизнес.

Источник: УНН
Теги: Украина, аптека, закон
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