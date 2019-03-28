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Оккупанты в ОРДЛО планируют демонстрации в день выборов президента

Оккупанты в ОРДЛО планируют демонстрации в день выборов президента

КИЕВ. 28 марта. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты планируют провести 31 марта демонстрации в день выборов президента Украины. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что касается акций, которые будут проводить оккупанты, то яркая ситуация наблюдается в районах Донецкой и Луганской областей - там российские марионетки объявили о проведении демонстраций 31 марта якобы против выборов президента в Украине", - сообщил Слободян.

Он добавил, что людей на эти демонстрации сгоняют в обязательном порядке под страхом увольнения.

"Конечно, это делается не просто так, а для того, чтобы не дать возможность людям приехать на неоккупированную территорию и проголосовать", - отметил Слободян.

Он также не исключил, что такие акции будут проводиться и в Крыму.

Напомним, оккупанты на временно оккупированной территории Востока Украины для недопущения случаев гражданского неповиновения населения во время выборов создают специальные отряды.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, пограничники, Президент, ОРДЛО

В тексте упоминаются

Слободян Олег
Слободян Олег
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