Оккупанты в ОРДЛО планируют демонстрации в день выборов президента

КИЕВ. 28 марта. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты планируют провести 31 марта демонстрации в день выборов президента Украины. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что касается акций, которые будут проводить оккупанты, то яркая ситуация наблюдается в районах Донецкой и Луганской областей - там российские марионетки объявили о проведении демонстраций 31 марта якобы против выборов президента в Украине", - сообщил Слободян.



Он добавил, что людей на эти демонстрации сгоняют в обязательном порядке под страхом увольнения.



"Конечно, это делается не просто так, а для того, чтобы не дать возможность людям приехать на неоккупированную территорию и проголосовать", - отметил Слободян.



Он также не исключил, что такие акции будут проводиться и в Крыму.



Напомним, оккупанты на временно оккупированной территории Востока Украины для недопущения случаев гражданского неповиновения населения во время выборов создают специальные отряды.