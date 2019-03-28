Застряли в Сирии: украинское посольство ищет граждан для скорейшей эвакуации

КИЕВ. 28 марта. УНН. За четыре года украинские дипломаты провели с территории Сирии более десяти эвакуационных мероприятий. Сейчас этим занимается только посольство Украины в Ливане, которое прорабатывает вопрос об установлении мест пребывания украинцев на территории Сирии, их идентификации и оказания содействия для скорейшей эвакуации из зоны повышенной опасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в ответ на информационный запрос.

"За период с 2012 по 2016 гг посольством Украины в Сирии и посольством Украины в Ливане проведено более десяти эвакуационных мероприятий. Указанные зарубежные дипломатические учреждения неоднократно обращались к гражданам Украины, которые находились на территории Сирии с призывом покинуть зону боевых действий", - отметили в МИД.

Кроме того, по информации пресс-службы, МИД неоднократно и настойчиво рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Сирию, а соотечественникам, которые продолжают находиться в стране, - немедленно покинуть ее территорию.

В министерстве отмечают, что несоблюдение этих рекомендаций грозит личной безопасности граждан, что связано с "неспособностью сирийских органов власти контролировать ситуацию с безопасностью на всей территории страны".

Отдельно МИД привлекало внимание граждан, несмотря на многочисленные призывы покинуть Сирию, которые продолжают находиться в этом государстве, что "возможности консульского реагирования по защите наших соотечественников на территории охваченной войной страны становятся все более ограниченными".

"В то же время, Посольство Украины в Ливане прорабатывает вопрос об установлении мест пребывания граждан Украины на территории Сирии, их идентификации и оказания содействия для скорейшей эвакуации из зоны повышенной опасности", - подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, на этой неделе председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил об обращении женщин - граждан Украины разных национальностей, которые, в силу разных жизненных обстоятельств, оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину.

По его словам, на сегодня известно о 75 людях (21 женщина, 54 ребенка), находящихся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой.

Отметим, в МИД не подтвердили и не опровергли приведенное количество граждан.