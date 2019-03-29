К ПЦУ перешло более 500 приходов

КИЕВ. 29 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Православной церкви Украины перешло 504 приходские храмы и два кафедральные соборы УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

По данным карты, на этой неделе в ПЦУ перешло еще 8 приходов. Например: общины с. Чечелиевка Кропивницкого области; церковь Иоанна Богослова с. Племянник в Житомирьский области.

Напомним, по состоянию на 26 марта в Православной церкви Украины перешло 496 приходских храмов и два кафедральные соборы УПЦ МП.

Как сообщал УНН, управление Крымской епархии поместной УПЦ получило от оккупационной власти письма о досрочном расторжении договора аренды на здание, где расположен единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины.

Напомним, 30 марта, объявлено национальным днем молитвы и поста в намерении выборов президента Украины.