Украинцев предупредили о незаконности вынесения бюллетеня из участка

КИЕВ. 29 марта. УНН. Фотографирование на участки и вынос бюллетеней за пределы избирательных участков карается законом. Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в комментарии корреспонденту УНН.

"Очень часто на выборах является довольно распространенной технологией вынос бюллетеня с тем, чтобы посторонние лица ставили отметку "за" и позже уже следующий избиратель бросал уже заполненный бюллетень, а выносил чистый. В этом случае избиратели должны помнить, что за финансовым вознаграждением в несколько сотен гривен за то, что они вынесут бюллетени, они также могут получить ответственность - включая уголовную", - рассказал глава КИУ.



По его словам, кроме того, наиболее распространенными нарушениями на выборах является голосование в одной кабинке по несколько человек (например, родственников), попытки голосовать за пределами избирательного кабинки, агитация и открытое голосование - у избирательной урны или на подоконнике во время выборов.



"Традиционной, я думаю, также будет проблема фотографирования. Тем более, что сейчас отдельные штабы кандидатов призывают своих избирателей проводить флеш-мобы - фотографировать себя на избирательных участках. Так если вы поставили отметку и сфотографировали этот бюллетень, это увидят или услышат наблюдатели или члены комиссии, они могут вызвать представителей Нацполиции, которые дежурят возле избирательных участков, в избирателя могут изъять телефон, и, более того, это может стать основанием для открытия производств, и избиратель может понести ответственность в ввиде штрафа или даже лишения свободы, так как фотографирование бюллетеней может быть частью технологий покупки голосов, когда фото с заполненным бюллетенем избиратель обменивает на финансовое вознаграждение вблизи избирательного участка", - добавил при этом Кошель.



Как отметил эксперт, если избиратель хочет сделать фото во время голосования, то лучше это сделать у входа на избирательный участок.



Напомним, Государственное бюро расследований в канун и в день выборов, 31 марта, будет работать в особом режиме.



В Киеве для усиления патрулирования во время выборов полиция будет привлекать "Муниципальную стражу".