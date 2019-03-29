В Украине более 2 тысяч вакантных должностей судей

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине по состоянию на 19 марта 2019 года в ликвидированных, реорганизованных и новосозданых судах более 2000 вакантных должностей судей, из которых 1889 являются готовыми к замещению. Об этом сообщила пресс-служба высшей квалификационной комиссии судей Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

"По данным учета высшей квалификационной комиссии по состоянию на 19 марта 2019 года в ликвидированных, реорганизованных и новосозданных судах имеющиеся 2116 вакантных должностей судей, из которых 1889 являются готовыми к замещению (не длится процедура их занятия)", - говорится в сообщении.

Ведь, согласно пункту 3 XII "Заключительные и переходные положения" Закона реорганизованы и ликвидированы суды продолжают осуществлять свои полномочия до начала деятельности новосозданных судов.



Справка: информация предоставлена без учета судов, работу которых прекращено решением Высшего совета правосудия от 25.01.2018 №182 / 0 / 15-18, и ликвидированного апелляционного суда Черкасской области.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины сегодня объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший Антикоррупционный Суда Украины и его апелляционной палаты.