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В Украину уже прибыли более 1,5 тыс. иностранных наблюдателей на выборы Президента

В Украину уже прибыли более 1,5 тыс. иностранных наблюдателей на выборы Президента

КИЕВ. 30 марта. УНН. За минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд в Украину 76 наблюдателей на выборы Президента. В общем уже оформлено более 1,5 тысячи таких лиц. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"За прошедшие сутки въехали 76 наблюдателей, сейчас в Украине находится более 1,5 тысячи официальных наблюдателей из 40 стран", - отметил Слободян.

Он напомнил, что, по данным ЦИК, на очередных выборах Президента Украины должны присутствовать почти 2400 международных наблюдателей. Среди них не будет представителей Российской Федерации.

Напомним, ГПСУ предупредили иностранных наблюдателей о возможных задержках накануне выборов.

Как сообщал УНН, международные наблюдатели будут следить за выборами и в "горячих точка" на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, пограничники, наблюдатели
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