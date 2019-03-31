Выборы-2019: голосовать в Грузию из России пока не приехал ни один украинец

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву) в Грузии на выборах Президента Украины проголосовало 255 человек. Около 25-30 лицам отказали. Ни одного украинского избирателя, которые постоянно находятся в России, голосовать пока не приехало. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель участковой избирательной комиссии по выборам Президента Украины зарубежного избирательного участка №900018 Владимир Назаренко.

"По состоянию на 17:00 у нас такие данные: на избирательном участке у нас 8 460 избирателей по спискам. Из них 561 человек - это зарегистрированные избиратели на территории Грузии, стоят на консульском учете", - сказал Назаренко.

По его словам, граждане Украины, которые постоянно находятся на территории России, также зарегистрированы. Он также сообщил, что ни один украинец из РФ пока не принял участие в выборах на территории Грузии.

"Они не приехали, еще пока ни одного не приехало", - сказал председатель избирательной комиссии.

"От общего количества зарегистрированных, в том числе из России, избирателей проголосовало 3%. От грузинских списков зарегистрированных - это 45,9%. Явка высокая. В количестве это выражается: 255 избирателей проголосовали. Где-то 25-30 избирателям было отказано", - отметил Назаренко, добавив, что упомянутые граждане, в частности, не стояли на консульском учете.

На данный момент на участке, по его словам, послеобеденный "час тишины".

"Думаю, еще будут люди, но уже немного", - добавил он.

Напомним, 31 декабря прошлого года ЦИК перенесла 5 избирательных участков с территории Российской Федерации в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.