КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 17:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей из-за проблем, связанных с регистрацией списков избирателей. Об этом УНН сообщил заместитель председателя участковой избирательной комиссии избирательном участке №900101 при Посольстве Украины в Финляндской Республике Денис Перцев.

"На этот раз очень плохо составлены списки - очень многие были не включены в списки, даже учитывая то, что они заранее подавали заявления о временном консульском учете. Согласно законодательства они должны автоматически попасть в список избирателей. Так же у нас около 50 избирательных адресов, зарегистрированных в Украине, в которых избирательный адрес - это Украина, как оккупированные территории, так и не оккупированы. На практике это означает, что люди, которые имели право голоса в Украине, сейчас его лишены, потому что их избирательные участки были перенесены в Финляндии", - сообщил Перцев.

По его мнению, такие трудности возникают из-за того, что в последнее время происходили значительные изменения при формировании реестра избирателей. По его словам, сегодня на избирательный участок пришло около 20 избирателей, которые не смогли проголосовать из-за того, что они были изъяты из реестра.

"Поэтому, или программное обеспечение реестра, или какие-то другие причины, которые способствовали тому, что около 10% избирателей, пришедших к нам, не смогли проголосовать, потому что они были не синхронизированы с реестрами МИД и так же, мне кажется, произошло с украинским реестром, что очень к сожалению, есть не соответствующая обработка данных формирования реестра избирателей", - сказал он.

Напомним, 31 декабря прошлого года ЦИК перенесла 5 избирательных участков с территории Российской Федерации в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.