К ПЦУ перешли 505 приходов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Православной церкви Украины перешло 505 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

Так, по данным карты, к ПЦУ 29 марта перешел приход в Николаевской области, в частности, Свято-Михайловская церковь г. Первомайск.



Кроме того, на прошлой неделе в ПЦУ перешли - Свято-Иулианивська церковь с. Соломиевка и Свято-Преображенская церковь с. Кураш в Ровенской области, Свято-Николаевская церковь с. Переспа в Волынской области, церковь Иоанна Богослова с. Племянник в Житомирской области, община с. Чечелиевка Кропивницкого области, Церковь Св. Вмч. Димитрия с. Пилиповичи в Киевской области, Церковь Святой Тамары с. Тамарино в Николаевской области, Церковь Покрова Божией Матери с. Лесоводы в Хмельницкой области.



Напомним, управление Крымской епархии поместной УПЦ получило от оккупационной власти письма о досрочном расторжении договора аренды на здание, где расположен единственный в Симферополе храм Православной церкви Украины.



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