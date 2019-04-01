В Мининформполитики работает 41 человек

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Министерстве информационной политики Украины работает 41 человек: 19 мужчин и 22 женщины. Об этом сообщили в Министерстве в ответ на запрос журналиста УНН.

"По состоянию на 28 марта 2019 года общее количество работников Министерства составляет 41 человек. В Министерстве работают 19 мужчин и 22 женщины", - говорится в ответе.



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На вопрос, сколько вакансий в Министерстве, УНН ответили: "Количество вакансий в Министерстве - 10 штатных единиц (по состоянию на 28 марта - ред.)".



Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел работает больше мужчин, чем женщин.



Напомним, НАБУ открыло конкурс на вакансию детектива под прикрытием.