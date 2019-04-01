В Минэнергоугля назвали зарплату Насалика

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Зарплата министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика составляет 31 012,80 грн. Об этом сообщили в отделе взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Минэнергоугля в ответ на запрос журналиста УНН.

"Заработная плата Министра Насалыка И.С. составляет 31 012,80 грн", - говорится в ответе.



Согласно предоставленным данным, средняя зарплата в Министерстве составляет 21 211,20 грн



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Как сообщал УНН, в прошлом году министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик получил около 2500000 грн процентов от банковских вкладов.



Напомним, зарплата министра иностранных дел Украины Павла Климкина за март составила 61109,47 грн.