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В Минэнергоугля назвали зарплату Насалика

В Минэнергоугля назвали зарплату Насалика

Игорь Насалик

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Зарплата министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика составляет 31 012,80 грн. Об этом сообщили в отделе взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Минэнергоугля в ответ на запрос журналиста УНН.

"Заработная плата Министра Насалыка И.С. составляет 31 012,80 грн", - говорится в ответе.

Согласно предоставленным данным, средняя зарплата в Министерстве составляет 21 211,20 грн

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Как сообщал УНН, в прошлом году министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик получил около 2500000 грн процентов от банковских вкладов.

Напомним, зарплата министра иностранных дел Украины Павла Климкина за март составила 61109,47 грн.

Источник: УНН
Теги: зарплата, министры, Минэнергоугля

В тексте упоминаются

Насалык Игорь
Насалык Игорь
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