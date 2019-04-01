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ГПУ еще не направляла в Раду представление на Скуратовского и Дзензерского

ГПУ еще не направляла в Раду представление на Скуратовского и Дзензерского

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины еще не направляла в Верховную Раду Украины представление на народных депутатов Сергея Скуратовский и Дениса Дзензерский, ожидая завершения рассмотрения языкового закона. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии корреспонденту УНН.

"(Народные депутаты - ред.) пройдут языковой закон, и после исправления неточностей в представлениях они будут поданы в Верховную Раду", - отметила Сарган.

По ее словам, по мнению генпрокурора, пока нет смысла передавать эти представления в Верховную Раду, поскольку парламентарии заняты рассмотрением языкового закона, и еще не скоро дойдут до других вопросов.

Напомним, 12 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура передала Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

По словам главы ведомства, Генеральная прокуратура пока не будет предоставлять Верховной Раде Украины представление на народных депутатов Украины Сергея Скуратовского, Дениса Дзензерского и Андрея Дубиля относительно снятия с них депутатской неприкосновенности.

Как сообщал УНН, народные депутаты остановились на 1221-й правке из более 2 тысяч при рассмотрении языкового закона.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Верховная Рада, нардепы
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