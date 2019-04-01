КПВВ "Золотое" на Донбассе работает только с украинской стороны

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Пропуск людей и автомобилей через КПВВ "Золотое" в Лугнаской области функционирует только с украинской стороны. До сих пор с начала года это КПВВ никто со стороны оккупантов не пересекал. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"КПВВ "Золотое" функционирует с украинской стороны. Пограничники на месте есть, они работают. Я общался с ними и они рассказали, что та сторона (со стороны оккупантов - ред.) никого не пропускает и не дает людям, чтобы они шли на КПВВ. С украинской стороны, я видел, что КПВВ полностью готово к запуску и вопрос только в той стороне", - рассказал Лисянский.

По словам представителя омбудсмена, до сих пор с начала года ни один человек с оккупированной территории Луганской области не пересекал линию разграничения через КПВВ "Золотое".



Как сообщал УНН, планировалось, что 24 марта украинская сторона на Донбассе попытается открыть КПВВ "Золотое".



При этом, российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делало невозможным открытие КПВВ "Золотое".



Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что КПВВ "Золотое" было открыт еще в конце марта 2016 года, но оккупационная администрация РФ по непонятным причинам постоянно блокирует начало работы этого единственного автомобильного гуманитарного дорожного коридора в Луганской области.



К слову, Украина увеличила количество пропускных кабинок на КПВВ.