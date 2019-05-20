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Если распустят ВР, то проголосовать за снятие неприкосновенности будет невозможно - депутат

Если распустят ВР, то проголосовать за снятие неприкосновенности будет невозможно - депутат

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 мая. УНН. Если роспуск парламента состоится раньше сентября, то проголосовать за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины будет невозможно. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

"К сожалению, Конституция определяет, что только созыв, который начал работу над изменениями в Конституцию, должен ее и завершить, а это значит, что этот парламент не сможет передать следующему две трети сделанной на сегодня работы. Следующий вынужден все начинать сначала. Также, если роспуск парламента состоится раньше сентября, то по техническим основаниям проголосовать за изменения отмены неприкосновенности будет невозможно", - рассказал Емец.

Кроме того, принять соответствующий закон Верховная Рада сможет только в сентябре, когда начнется следующая сессия.

Напомним, 20 сентября 2018 года Верховная Рада Украины приняла проект постановления 7203/П1 о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

Как отмечается, украинские власти, которые продолжают пользоваться иммунитетом от уголовного преследования, должны как можно быстрее проголосовать за отмену неприкосновенности.

Сегодня во время инаугурационной речи Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ВР задачи, в частности, принять решение о снятии неприкосновенности.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, неприкосновенность, голосование
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