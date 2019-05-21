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Завтра в НАТО обсудят помощь Вооруженным силам Украины

Завтра в НАТО обсудят помощь Вооруженным силам Украины

КИЕВ. 21 мая. УНН. На заседании Военного комитета НАТО, посвященном Украине, обсуждать помощь Вооруженным силам Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

"В заседании комитета по Украине участие принимает начальник Генерального штаба Виктор Муженко", - отметили в пресс-службе.

Заседание пройдет на уровне начальников генеральных штабов стран-членов НАТО.

"То есть там будет 29 начальников Генштабов и Украина. Будет недавно назначенный Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Уолтерс. Будет обсуждаться помощь Вооруженным Силам Украины, состояние реформирования наших вооруженных сил и дальнейшие перспективы помощи", - сообщили в миссии.

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Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации. 

Источник: УНН
Теги: НАТО, ВСУ
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