Политолог объяснил причины отмены мажоритарной системы Зеленским

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский с одной стороны действует в русле своих политических интересов об отмене мажоритарной системы парламентских выборов, а с другой отвечает общественным запросам об изменении избирательной системы. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

“Отмена мажоритарной системы парламентских выборов — это компромисс, ведь есть общественный запрос об изменении избирательной системы, не все его поддерживают, но такое настроение есть настроение. Для самого Зеленского как политика более выгодна система пропорциональных выборов, только по партийным спискам и поэтому он с одной стороны действует в русле своих политических интересов, а с другой стороны соответствует общественным настроениям”, - сказал Фесенко.

Напомним, команда Президента планирует провести досрочные парламентские выборы 21 июля.

В то же время на встрече Президента с главами фракций ВР шла речь о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности относительно отмены мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.