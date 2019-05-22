БПП соберется на заседание фракции перед внеочередной сессией

КИЕВ. 22 мая. УНН. Фракция БПП в Верховной Раде соберется на заседание для определения позиции, по вопросам, которые будут вынесены на повестку дня внеочередного заседания парламента. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Александр Черненко.

"У нас в 11:00 фракция там будет принято решение", - сказал Черненко.

Также, Черненко отметил, что за полноценную избирательную реформу и против мажоритарной избирательная система и за открытые списки.

Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий издал Указ "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины" 22 мая 2019 в 12:00.



Как сообщал УНН, в изменениях в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины", вопрос о чем предлагается рассмотреть на созванном сегодня внеочередном заседании Верховной Рады и имели подготовить в течение ночи, предлагается пропорциональная система с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%.



По состоянию на 10.20 законопроекты, которые предлагается рассмотреть, не опубликованы на сайте парламента.