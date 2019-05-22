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Представитель президента в ВР: над законопроектом о выборах работали ночь

Представитель президента в ВР: над законопроектом о выборах работали ночь

КИЕВ. 22 мая. УНН. Над законопроектом об изменении избирательного законодательства о выборах в парламент работали всю ночь. Об этом в комментарии УНН сообщил Советник Президента - представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Законопроект (относительно изменения в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины"- ред.) завершен и теперь его передают в Верховную Раду", - сказал Стефанчук.

Также, Стефанчук сказал, что будет присутствовать на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Напомним, сегодня состоится внеочередное заседание ВР.

На повестке дня два президентских законопроекта.

Согласно повестке дня внесены президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", который еще не опубликован на сайте парламента. Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич. Следующим пунктом также значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук. Этот законопроект также пока не опубликован.

Напомним, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте.


Источник: УНН
Теги: выборы
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