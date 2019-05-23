Портнов передал еще одно заявление о преступлении Порошенко в ГБР

КИЕВ. 23 мая. УНН. Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов передал в Государственное бюро расследований еще одно заявление о преступлении, вероятно, совершенное пятым президентом Украины Петром Порошенко. Информацию об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"На данный момент заявление еще рассматривается. Оно поступило и зарегистрировано", - сказали в пресс-службе ГБР.

Также подтвердили, что в заявлении речь идет об информации, которая касается предприятия "Кузница на Рыбацком".

Напомним, Портнов ранее заявлял, что 23 мая передаст в ГБР заявление и материалы о том, что "Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов через оффшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств". Материалы касаются предприятия "Кузница на Рыбацком".

Это не первое заявление Портнова к ГБР, после его возвращения в Украину.

Ранее он подал в Бюро заявление о государственной измене совершенное Порошенко. Заявление зарегистрировали.