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У Зеленского не исключают, что решение МВФ по Украине будет к концу июня

У Зеленского не исключают, что решение МВФ по Украине будет к концу июня

КИЕВ. 23 мая. УНН. Международный валютный фонд примет решение о возможности выделения очередного транша кредита Украине не ранее второй половины июня. Такое мнение выразил советник по макроэкономической политике Олег Устенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Миссия работает (в Украине – ред.), после этого она приедет в Вашингтон и будут работать уже с полученной информацией и документами, будут анализировать всю эту информацию, после чего мы можем ожидать какого-то решения по Украине. Я надеюсь, оно будет положительным. Но я понимаю также, что самое ближайшее время, когда может быть что-то касательно решения миссии – это, скорее всего, вторая половина июня", - подчеркнул Устенко.

При этом он уточнил, что считает положительным решением МВФ для Украины продление сотрудничества в нынешней программе с возможной корректировкой договоренностей и выделение, по крайней мере, одного транша кредита.

Напомним, решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с Международным валютным фондом. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Кабмин, финансирование, Владимир Зеленский
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