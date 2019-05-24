В правительстве объяснили, почему до сих пор не подписано соглашение о ЗСТ с Турцией

КИЕВ. 24 мая. УНН. Украина до сих пор не может согласовать с Турцией степень либерализации рынков в ходе переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Наиболее дискуссионным остается вопрос согласования условий доступа к рынкам товаров в связи с разным подходом сторон к степени либерализации рынков", - отметили в пресс-службе.

При этом в МЭРТ добавили, что переговоры по заключению соглашения о свободной торговле могут быть завершены только тогда, когда будет достигнуто сбалансированного приемлемого для обеих сторон результата.

"Соглашение о свободной торговле с Турцией может быть подписано только после завершения переговоров, что в свою очередь зависит от достижения сбалансированных, взаимовыгодных результатов, приемлемых для обеих сторон", - отметили в Минэкономразвития.

Как отметили в пресс-службе ведомства, украинская сторона в рамках этого переговорного процесса продолжит отстаивать национальные интересы Украины, которые, в частности, учитывают интересы украинских производителей товаров и поставщиков услуг.

Также в МЭРТ уточнили, что с 2011 года проведено десять раундов официальных переговоров и шесть дополнительных встреч экспертов. Десятый официальный раунд переговоров проведено 3-4 мая 2018 года в Киеве, впрочем 10-11 декабря прошлого года в украинской столице дополнительно проведено двусторонние переговоры.

Предполагается, что текст проекта Соглашения будет охватывать торговлю товарами, услугами, правила конкуренции, определение преференциальных правил происхождения товаров, урегулирования споров, защитные меры, защита прав интеллектуальной собственности и тому подобное.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что дата завершения переговоров с Турцией по соглашению о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) остается неопределенной из-за жесткой позиции турецкого правительства по отдельным позициям.