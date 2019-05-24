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ГБР зарегистрировало два производства по "Кузнице на Рыбацком"

ГБР зарегистрировало два производства по "Кузнице на Рыбацком"

КИЕВ. 24 мая. УНН. Следователи Государственного бюро расследований начали два уголовных производства по заявлениям экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, 19 мая вернувшегося в Украину после пятилетнего отсутствия, по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузницей на Рыбацком". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"По результатам рассмотрения обращения Портнова, Государственным бюро расследований в Единый реестр расследований 23 мая были внесены сведения по двум возможным правонарушениями. Досудебное расследование продолжается", - отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в ГБР добавили, что одно из зарегистрированных производств касается совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК по поводу возможного совершения легализации доходов, полученных преступным путем должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти.

Второе производство касается совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 212 УК по поводу возможного совершения действий по уклонению от уплаты налогов должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное служебное положение в органах государственной власти.

Напомним, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что подаст заявление в ГБР по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузницы на Рыбацком ". 23 мая, он передал обещанную заявление в ГБР .

Источник: УНН
Теги: ГБР, Петр Порошенко
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