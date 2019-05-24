Стало известно, когда Саакашвили возвращается в Украину

КИЕВ. 24 мая. УНН. Михаил Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, что незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017. Сейчас политик живет в Нидерландах.