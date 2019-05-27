Янукович не получал повестки о вызове в суд для рассмотрения апелляции - адвокат

КИЕВ. 26 мая. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович не получал повестки о вызове в Апелляционный суд Украины на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы 13 июня. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Апелляционный суд не совершал его вызов, повестку Виктор Янукович не получал. Мы будем настаивать, чтобы Апелляционный суд обеспечил его участие и обеспечил его вызов", - отметил Сердюк.



Он добавил, что суд опубликовал повестку в "Урядовом курьере", которая не выходит на территории Российской Федерации в то время, как был обязан в порядке международной помощи присылать повестку по месту жительства Януковича.



По словам Сердюка, в апелляционной инстанции не предусмотрена сейчас возможность слушать дело в заочном режиме, поэтому участие Януковича или личное, или путем видео-конференции должно быть обеспечена судом.



"После того, как суд осуществит вызов нашего клиента, им будет решаться вопрос о том, в какой форме он будет участвовать в заседании", - добавил Сердюк.



Напомним, Апелляционный суд Киева 13 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда.



Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева вызвал Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня.