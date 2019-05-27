"Батькивщина" намерена проголосовать за унормирование процедуры импичмента

КИЕВ. 27 мая. УНН. ВО "Батькивщина" во время заседания Верховной Рады в четверг, 30 мая, будет голосовать за закон о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует вопрос импичмента. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболевв комментарии корреспонденту УНН.

"Мы однозначно будем поддерживать этот закон", - отметил нардеп, отвечая на вопрос, планирует ли фракция поддержать закон о ВСК при рассмотрении в четверг, 30 мая.

Напомним, парламент планирует в четверг рассмотреть и принять закон о ВСК, который урегулирует порядок импичмента в Украине.



Как сообщал УНН, в Раде хотят как можно быстрее рассмотреть законопроект о ВСК.