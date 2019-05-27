С новой Радой Украина сможет быстрее получить помощь МВФ - Данилюк

КИЕВ. 27 мая. УНН. После досрочных выборов в Верховную Раду Украина сможет быстрее получить транш по новой программе МВФ, чем она бы получила его при старой программе (stand-by) и старой Раде. Такое мнение в комментарии УНН высказал советник Президента, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Для того, чтобы получить транш (МВФ - ред.), нужно выполнить несколько условий. Пока не все условия для получения транша выполнены. Например, принят закон, возвращающий уголовную ответственность за незаконное обогащение. Это является принципиальным вопросом для МВФ, так что для предыдущих программ это условие было выполнено, уголовная ответственность была внедрена, а после того, как Украина получила деньги, соответствующий закон был отменен. Это не просто невыполнение условий - это шулерство со стороны предыдущего президента и связанных лиц", - сказал Данилюк.

Он пояснил, что, в любом случае, получение транша зависело от выполнения условий, но их часть так и не была выполнена.

"Сейчас, после того, как было принято решение о роспуске Верховной Рады, это скорее всего означает, что новая программа и связанные с ней выплаты будут уже после формирования нового правительства. Это даже не столько связано с ВР и ее роспуском, а с тем, что эта Рада была в принципе не готова сейчас принимать решение", - отметил собеседник.

По мнению экс-министра, в обоих случаях - были бы досрочные выборы или нет - некоторые условия старой программы не были бы выполнены. Сейчас, отметил он, Президент ускорил процессы, которые позволяют новой Раде прийти раньше и сформировать новую повестку дня, в частности по выполнению международных обязательств - в таком случае есть перспектива получить помощь МВФ раньше, чем это могло бы быть без роспуска ВР.

"Нынешняя Рада не способна принимать решений, поэтому я думаю, никаких серьезных решений мы не получили до выборов в октябре. Они просто не приняли бы необходимые (для получения транша МВФ - ред.) законы. Тогда не было бы транша... Я не исключаю того, что Украина и по новой программе получит транш быстрее, чем по существующей из-за того, что Рада была недееспособна", - сказал Данилюк.

Ранее УНН сообщал, что МВФ может отсрочить транш для Украины на фоне досрочных выборов в Раду.