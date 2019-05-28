Все украинские моряки с задержанного танкера оставили базу ВМС Египта

КИЕВ. 28 мая. УНН. Все украинские моряки с судна "Sea Shark", задержанного в декабре прошлого года в Египте, оставили базу Военно-морских сил государства. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Все украинские моряки с судна Sea Shark оставили базу ВМС Египта. Теперь - подготовительные формально-организационные мероприятия по возвращению в Украину. А капитана ждет консул в посольстве", - сообщил Кирилич.

Напомним, накануне в Одессу вернулись четверо моряков из состава команды задержанного в Египте "Sea Shark".

19 мая от экипажа поступила информация, что танкер с грузом сырой нефти планируется переместить в неизвестном направлении. Представители ВМС на борту танкера предупредили о возможном применении силы, объявили о разгрузке судна с ограничением движения экипажа. По словам капитана, офицеры флота Египта угрожали оружием команде танкера. Они приказали экипажу разделиться на две группы и собраться в двух помещениях.

Часть моряков, в том числе пять украинцев, в этот же день была перемещена на другую военную базу, в поле прохождения всех формальностей, под контролем дипломатических служб Украины и других государств, чьи граждане входили в эту группу.