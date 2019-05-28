Регистрация | Вход |
USD: 26,33 -0,1491  EUR: 29,48 -0,1378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 28 мая 2019 13:52
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Почти 1,8 тыс. украинцев с начала года отказали во въезде в Израиль
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9975
Версия для печати

Завтра на комитете могут рассмотреть Избирательный кодекс - депутат

Завтра на комитете могут рассмотреть Избирательный кодекс - депутат

КИЕВ. 28 мая. УНН. Завтра на собрании комитета по вопросам правовой политики и правосудия могут рассмотреть Избирательный кодекс, который предусматривает открытые партийные списки, если придет 16 членов комитета. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

"Завтра по плану должен быть комитет в 14:15, (если придет достаточное количество членов комитета - ред.) будем рассматривать Избирательный кодекс. Все, что нужно сделать, это принять редакцию рабочей группы и отправить на рассмотрение парламента", - сказал Емец.

По его словам, на позапрошлом комитете по вопросам об Избирательном кодексе пришел он один.

"На прошлое заседание комитета пришло семь человек, а для того, чтобы можно было рассматривать вопрос, нужно чтобы из 31 человека, которые работают в комитете, пришло больше половины. То есть это должно быть 16 членов комитета", - рассказал Емец.

Также он призвал коллег прийти завтра на заседание комитета.

"Через медиа приглашаю своих коллег, членов комитета, прийти и выполнить свой долг и появиться на рабочем месте завтра, как и надо", - подчеркнул Емец.

Напомним, в случае, если комитет по вопросам правовой политики и правосудия успеет сегодня-завтра рассмотреть соответствующий проект закона, то завтра на рассмотрение парламентариев будет внесен новый Избирательный кодекс, который предусматривает открытые партийные списки.

Источник: УНН
Теги: выборы, парламент, ВРУ, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.