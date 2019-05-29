Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 09:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4500
Версия для печати

КСУ планирует рассмотреть представление нардепов о роспуске парламента в начале июня

КСУ планирует рассмотреть представление нардепов о роспуске парламента в начале июня

КИЕВ. 29 мая. УНН. Конституционный суд планирует рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента в первой декаде июня. Об этом сообщили УНН источники в КСУ.

Кроме того, источники сообщили УНН, что фактически 2/3 судей сегодня придерживаются мнения, что данный указ Президента не соответствует норме Конституции. Однако, как отметил источник, это их частное мнение, а не позиция суда.

Как сообщал УНН, в КСУ поступило представление нардепов относительно роспуска парламента.

Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило представление нардепов о роспуске парламента.

Источник: УНН
Теги: Конституция, КСУ, Президент, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.