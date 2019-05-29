КСУ планирует рассмотреть представление нардепов о роспуске парламента в начале июня

КИЕВ. 29 мая. УНН. Конституционный суд планирует рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента в первой декаде июня. Об этом сообщили УНН источники в КСУ.

Кроме того, источники сообщили УНН, что фактически 2/3 судей сегодня придерживаются мнения, что данный указ Президента не соответствует норме Конституции. Однако, как отметил источник, это их частное мнение, а не позиция суда.



Как сообщал УНН, в КСУ поступило представление нардепов относительно роспуска парламента.

Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило представление нардепов о роспуске парламента.