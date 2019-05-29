"Батькивщина" планирует поддержать отставку Гройсмана

КИЕВ. 29 мая. УНН. ВО "Батькивщина" во время заседания Верховной Рады в четверг, 30 мая, будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев в комментарии корреспонденту УНН.

"Без сомнения готова. Это его заявление, фактически страна в преддверии больших перемен. Поэтому мы планируем поддержать", - отметил нардеп, отвечая на вопрос, планирует ли фракция поддержать отставку Гройсмана в четверг, 30 мая.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.



В правительстве назвали решение Гройсмана об отставке эмоциональным.

Позже Гройсман сообщил, что намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов.