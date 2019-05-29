Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 11:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8490
Версия для печати

"Батькивщина" планирует поддержать отставку Гройсмана

"Батькивщина" планирует поддержать отставку Гройсмана

КИЕВ. 29 мая. УНН. ВО "Батькивщина" во время заседания Верховной Рады в четверг, 30 мая, будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев в комментарии корреспонденту УНН.

"Без сомнения готова. Это его заявление, фактически страна в преддверии больших перемен. Поэтому мы планируем поддержать", - отметил нардеп, отвечая на вопрос, планирует ли фракция поддержать отставку Гройсмана в четверг, 30 мая.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

В правительстве назвали решение Гройсмана об отставке эмоциональным.

Позже Гройсман сообщил, что намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Кабмин, отставка, Владимир Гройсман, депутаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.