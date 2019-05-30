Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 10:13
Получить тестовый доступ
Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5190
Версия для печати

БПП не будет голосовать за отставку Гройсмана

БПП не будет голосовать за отставку Гройсмана

КИЕВ. 30 мая. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" на заседании рассмотрела вопрос о позиции относительно отставки премьер-министра Владимира Гройсмана. БПП не собирается голосовать за отставку Гройсмана. Об этом УНН сообщил источник в БПП.

"А что это даст? По факту мы получим то же правительство, просто с приставкой вио (временно исполняющие обязанности), на наш взгляд это алогично. Нового правительства не будет, сформировать его нет возможности, поскольку нет коалиции. Все уже заняты избирательным процессом. А просто поддерживать популизм и предвыборный пиар, мы не видим смысла", - сообщил УНН источник.

Решение было принято почти единогласно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Свобода" будет голосовать за отставку Гройсмана

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Как сообщал УНН, ВО "Батькивщина" во время заседания Верховной Рады в четверг, 30 мая, будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кроме того, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гройсмана.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Кабмин, БПП, голосование, отставка, Владимир Гройсман, политика

В тексте упоминаются

Гройсман Владимир
Гройсман Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.