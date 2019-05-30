Рада может начать рассмотрение Избирательного кодекса на следующей неделе - Емец

КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада Украины может начать рассмотрение нового Избирательного кодекса по открытым спискам в следующий пленарный вторник. Об этом журналисту УНН сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец.

"Я думаю, в следующий вторник", - ответил Емец на вопрос, когда Рада начнет рассмотрение Избирательного кодекса по открытым спискам.

По его словам, рассмотрение может занять две-три недели, Комитет будет делать все возможное, чтобы принять Избирательный кодекс до досрочных парламентских выборов.

Кроме того, Емец отметил, что предусматривает попытки нардепов затянуть этот процесс.

"Я точно знаю, что это будет происходить, но если мы будем оперативно отвечать на вопросы, не вступая в дискуссии с целью затянуть время, то я думаю, что мы быстро справимся", - добавил Емец.

Ранее глава Верховной Рады заявил о возможности перейти к рассмотрению Избирательного кодекса на следующей неделе.