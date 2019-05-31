Министр иностранных дел Польши отправился в АП

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович направился в Администрацию Президента Украины, где в 12:00 запланирована встреча. Об этом корреспонденту УНН сообщили в окружении Чапутовича.

Так, после того, как польский министр дал лекцию на пару со своей швецкойкой коллегой в университете имени Т.Г.Шевченко, он направился в АП.

На лекции глава МИД рассказывал о будущем Восточного партнерства и надежде на нового Президента.

После встречи в Администрации ожидается общения министра с прессой.



Добавим, что последний раз Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Польши Яцек Чапутович виделись на инаугурации в Киеве.

Кроме того, это уже шестое путешествие польского чиновника в Украину за полгода.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел Польши и Швеции встретились с Пристайко и Климкиным.