После гибели львовских шахтеров проверок на шахтах в Украине не планируется — Волынец

КИЕВ. 31 мая. УНН. После обвала на шахте "Лесная" во Львовской области, в результате которого погибли двое горняков, проверки техники безопасности на украинских шахтах пока не планируются. Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии журналисту УНН.

Председатель НПГУ рассказал, что встречался с заместителем министра энергетики и угольной промышленности и поднимал вопрос проверок состояния украинских шахт.

"Я задал такой вопрос, он (заместитель министра - ред.) был не готов ответить о чем-то конкретное", - отметил Волынец.

По его словам, пока проверки техники безопасности на украинских шахтах не планируются.

"Дело в том, что в министерстве нет тех людей, которые способны отнестись ответственно к состоянию дел в угольной отрасли. Они не собираются ничего делать в этом плане, а служба Гоструда, которая имеет полномочия делать проверки, ограничена специальными постановлениями Кабмина", - пояснил Волынец.

Однако, как добавил он, случай, который произошел на шахте "Лесная", привлек внимание к ситуации и положения в угольной отрасли.

"Проблема в том, что никто не обращает внимания на то, что травмируются и гибнут люди. Однако в связи с тем, что приехал Президент и созвал СНБО, думаю, служба Гоструда начнет реагировать", - отметил Волынец.

Напомним, 29 мая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит во Львовскую область и отправился на шахту "Лесная".

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная".

Семьям погибших выделят 100 тыс. грн помощи.