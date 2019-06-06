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"Народный Фронт" еще не определился относительно поддержки законопроекта о незаконном обогащении

"Народный Фронт" еще не определился относительно поддержки законопроекта о незаконном обогащении

КИЕВ. 6 июня. УНН. Фракция "Народный Фронт" еще не определилась, будет ли поддерживать законопроект о незаконном обогащении. Об этом журналисту УНН сообщил член депутатской фракции "Народный Фронт" Леонид Емец.

"Фракция по этому поводу не собиралась. Я точно буду поддерживать, но буду вносить правки по поводу сокращения разницы, которая необходима для привлечения к уголовной ответственности. Законопроектом предлагается ответственность за от 12 млн грн, на мой взгляд, это слишком большая сумма для незаконного обогащения, я думаю, эту сумму нужно уменьшить", - отметил Емец.

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Комитет рекомендовал ВР рассмотреть законопроект Зеленского о незаконном обогащении.

Кроме того, у Зеленского назвали политическим решение КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.

Источник: УНН
Теги: Народный фронт, голосование, закон
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