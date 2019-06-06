Отец заместителя АП Рябошапки вынужден был судиться с сыном за алименты

КИЕВ. 6 июня. УНН. Отец заместителя Администрации Президента Украины Руслана Рябошапки обращался в суд с целью отсудить у сына и дочери алименты из-за того, что дети выгнали его из дома и бросили. Об этом говорится в решении Вышгородского райсуда, которым располагает УНН.

Вышгородский райсуд Киевской области рассматривал иск Георгия Рябошапки к Руслану Рябошапке и Людмиле Рябошапке в 2015 году.

"Истец отмечает, что он является одиноким человеком, взрослые дети с мая 2011 года не поддерживают с ним никаких отношений, на телефонные звонки не отвечают, жилье у него забрали, выгнав на улицу. Бытовыми предметами первой необходимости он не в состоянии себя обеспечить, вынужден просить посторонних людей о помощи. Кроме того, он является больным человеком и требует постоянного лечения, состоит на учете у кардиолога и терапевта. В таких сложных жизненных обстоятельствах, находясь на грани выживания и бедности и не получая от детей поддержки он вынужден обратиться в суд с данным иском. На основании вышеуказанного, просит взыскать с ответчиков алиментов на содержание отца ЛИЦО_1 (Руслан Рябошапка - ред.) в размере 1/5 части всех видов заработка ежемесячно", - говорится в судебном решении.



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Суд в лице судьи Елены Скарлат, отказал в удовлетворении исковых требований. Основаниями для отказа, как следует из материалов дела, является то, что Георгий Рябошапка получает пенсию по возрасту, которая на тот момент составляла 2551,56 грн и превышала установленный на тот момент законодательством прожиточный минимум (1176 грн), а также на правах совместной собственности отцу, согласно информации суда, принадлежала 1/3 квартиры. Кроме того, он указан как владелец автомобиля.



У отца была возможность обжаловать решение суда в апелляции, однако УНН неизвестно воспользовался он этой возможностью. Также УНН неизвестно какая сейчас ситуация в отношениях заместителя главы АП по правовым вопросам и его отца. Можем предположить, что конфликт был исчерпан.



Как сообщал УНН, Руслан Рябошапка в команде нового Президента Владимира Зеленського отвечает за правоохранительную и антикоррупционную политику.