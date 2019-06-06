НФ пока не знает, поддержит ли отставки Грицака, Полторака и Климкина

КИЕВ. 6 июня. УНН. Фракция "Народный Фронт" не принимала решения по поддержке или не поддержке отставок председателя СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом журналисту УНН сообщил член депутатской фракции "Народный Фронт" Леонид Емец.

"Фракция решения не принимала, но это конституционное право Президента, единственное что хотелось бы видеть кандидатуры вместо министров, поскольку если освобождаются с должности министры, было бы правильно предлагать другую кандидатуру на эту должность", - отметил Емец.



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Как сообщал УНН, комитет по нацбезопасности не поддержал увольнение Полторака.



Напомним, 30 мая в Совет поступил проект постановления 10344 об увольнении Полторака С.Т. с должности министра обороны Украины, а также проект постановления 10345 об увольнении Грицака В.С. с должности председателя Службы безопасности Украины.