За неделю в Украину не пустили более 200 россиян

КИЕВ. 6 июня. УНН. За последнюю неделю количество россиян, которым отказали во въезде в Украину выросла на 230 человек. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В пропуске через государственную границу было отказано 3630 гражданам Российской Федерации", - сообщил Демченко.

По его словам, количество отказов за неделю увеличилась на 230 человек.

Напомним, с начала года в Украине не пустили более 3-х тысяч россиян.

Также, как сообщал УНН, с начала проведения операции "Мигрант", правоохранители привлекли к ответственности более 3-х тысяч нарушителей украинского законодательства в миграционной сфере.

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