Дата рассмотрения апелляции на приговор по делу Гриба до сих пор не назначена — отец

КИЕВ. 7 июня. УНН. В деле похищенного из Беларуси украинца Павла Гриба ожидается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу, в котором парня незаконно обвиняют в "призывах к терроризму и принуждении к теракту". Как сообщил отец Игорь Гриб в комментарии УНН, пока ожидается назначение даты рассмотрения жалобы.

"Предстоит рассмотрение апелляции, дата еще не назначена", - сообщил Игорь Гриб.

Он уточнил, что состояние здоровья Павла не улучшилось.

Также Игорь Гриб сообщил, что у защитников возникают трудности с доступом к подзащитному.

"Последние три раза адвокат не могла попасть к Павлу", - рассказал он.

Как сообщал УНН, защита украинского политзаключенного Павла Гриба подала апелляционную жалобу на приговор, по которому парня осудили в Российской Федерации до 6 лет колонии.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и принуждении к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.