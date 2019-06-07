Регистрация | Вход |
USD: 26,80 -0,1350  EUR: 30,19 -0,1278 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 07 июня 2019 15:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Катастрофа Ми-8: проводится 21 молекулярно-генетическую экспертиза
Катастрофа Ми-8: проводится 21 молекулярно-генетическую экспертиза
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1965
Версия для печати

Дата рассмотрения апелляции на приговор по делу Гриба до сих пор не назначена — отец

Дата рассмотрения апелляции на приговор по делу Гриба до сих пор не назначена — отец

Павел Гриб

КИЕВ. 7 июня. УНН. В деле похищенного из Беларуси украинца Павла Гриба ожидается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу, в котором парня незаконно обвиняют в "призывах к терроризму и принуждении к теракту". Как сообщил отец Игорь Гриб в комментарии УНН, пока ожидается назначение даты рассмотрения жалобы.

"Предстоит рассмотрение апелляции, дата еще не назначена", - сообщил Игорь Гриб.

Он уточнил, что состояние здоровья Павла не улучшилось.

Также Игорь Гриб сообщил, что у защитников возникают трудности с доступом к подзащитному.

"Последние три раза адвокат не могла попасть к Павлу", - рассказал он.

Как сообщал УНН, защита украинского политзаключенного Павла Гриба подала апелляционную жалобу на приговор, по которому парня осудили в Российской Федерации до 6 лет колонии.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и принуждении к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, политзаключенные, апелляция, Павел Гриб
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.