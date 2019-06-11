В "Нафтогазе" ожидают обнародования текста постановления, которое поможет снизить цену на газ

КИЕВ. 11 июня. УНН. В компании НАК "Нафтогаз Украины" ожидают обнародования текста постановления, должно помочь компании снизить цены на газ для населения на 700-800 грн. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Постановление было принято на прошлом заседании правительства с доработками в течение одного дня. Пока оно не обнародована, поэтому трудно что-то комментировать по поводу того, как дальше будет что-то происходить, потому что ее окончательное содержание пока неизвестно", - отметили в НАК.



При этом в пресс-службе компании уточнили, что в компании ожидают публикацию текста постановления, только после ознакомления с которым смогут сделать какие-то выводы и пересмотреть цену на газ.



Напомним, цена на газ может снизиться на 800 грн, если "Нафтогаз" будет выполнять определенные правительством индикаторы при поставках газа населению.