Председатель ВСК прокомментировал приговор убийцам Гандзюк

КИЕВ. 11 июня. УНН. Приговор организатору и непосредственным исполнителям нападения на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк можно будет считать справедливым, если их показания помогут наказать заказчика. Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.

"Я буду считать приговор (организатору и непосредственным исполнителям нападения - ред.) справедливым только в том случае, если показания, которые они предоставят, помогут наказать заказчиков убийства. Если этого не произойдет, то все остальное тогда непонятно, и само качество расследования тогда не выдерживает никакой критики", - отметил Береза.

По его словам, дело об убийстве Екатерины Гандзюк пока не может считаться завершенным, поскольку общественность должна услышать имена заказчиков.



При этом он добавил, что на следующей неделе временная следственная комиссия планирует зачитать свой отчет по расследованию убийства активистки. Точную дату парламентарии определят в ходе согласительного совета во вторник, 18 июня.



Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области согласовал сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк сторонами наказания и назначил им наказание.