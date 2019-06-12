Каська планируют вернуть в Генпрокуратуру

КИЕВ. 12 июня. УНН. Бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, Виталия Каська, который сегодня занимается адвокатской деятельностью, планируют вернуть в ГПУ. Об этом УНН сообщил информированный источник.

Сейчас практически решен вопрос назначения Каська заместителем Генпрокурора по международным вопросам, то есть на должность, которую еще недавно занимал Евгений Енин и которая остается вакантной после его увольнения в апреле текущего года.



Собеседник агентства также сообщил, что по всей вероятности кандидатура Виталия Каська рассматриваться в качестве возможного претендента на должность Генпрокурора, вместо Юрия Луценко в случае, если ВР поддержит представление Президента на увольнение последнего с должности.



Сейчас УНН пытается получить комментарий самого Виталия Каська или Генеральной прокуратуры по поводу возможного назначения.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фракция "Батькивщины" поддержит отставку Луценко



Напомним, Касько был назначен заместителем генпрокурора в мае 2014 года. Возглавлял межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками Украины, которая в частности разработала законопроект о создании Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.



15 февраля 2016 года заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Каско подал в отставку, которую удовлетворили тот же день. В уже в апреле того же года ГПУ сообщила надавала пинков подозрение в мошенничестве на получение служебных квартир. В конце дело застопорилось, арест с квартир был снят.



Как сообщал УНН, 11 июня в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.