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Каська планируют вернуть в Генпрокуратуру

Каська планируют вернуть в Генпрокуратуру

КИЕВ. 12 июня. УНН. Бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, Виталия Каська, который сегодня занимается адвокатской деятельностью, планируют вернуть в ГПУ. Об этом УНН сообщил информированный источник.

Сейчас практически решен вопрос назначения Каська заместителем Генпрокурора по международным вопросам, то есть на должность, которую еще недавно занимал Евгений Енин и которая остается вакантной после его увольнения в апреле текущего года.

Собеседник агентства также сообщил, что по всей вероятности кандидатура Виталия Каська рассматриваться в качестве возможного претендента на должность Генпрокурора, вместо Юрия Луценко в случае, если ВР поддержит представление Президента на увольнение последнего с должности.

Сейчас УНН пытается получить комментарий самого Виталия Каська или Генеральной прокуратуры по поводу возможного назначения.

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Напомним, Касько был назначен заместителем генпрокурора в мае 2014 года. Возглавлял межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками Украины, которая в частности разработала законопроект о создании Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

15 февраля 2016 года заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Каско подал в отставку, которую удовлетворили тот же день. В уже в апреле того же года ГПУ сообщила надавала пинков подозрение в мошенничестве на получение служебных квартир. В конце дело застопорилось, арест с квартир был снят.

Как сообщал УНН, 11 июня в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, прокурор, политика
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