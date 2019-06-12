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Стала известна дата визита Зеленского во Францию и Германию

Стала известна дата визита Зеленского во Францию и Германию

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 июня. УНН. Визит Президента Украины Владимира Зеленского во Францию запланирован на 17 июня, на следующий день он посетит Германию. Об этом УНН сообщил источник в дипломатических кругах.

"Запланированный визит Президента во Францию и в Германию. Предварительно речь идет о 17 и 18 июня соответственно", - сообщил собеседник УНН.

Напомним, 30 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов посетить Францию и Германию на приглашение лидеров этих стран.

Как сообщал УНН, во время визита в Киев глав внешнеполитических ведомств двух стран, Франция и Германия выразили Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в нормандском формате, а также обсудили инцидент в Керченском проливе.

Источник: УНН
Теги: Франция, Германия, визит, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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